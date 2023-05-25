Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 24 травня 2023 року, 22:00.

У фінальному поєдинку Кубка Італії зразка сезону-2022/23 поміж собою долю заповітного трофея вирішували Фіорентина та міланський Інтер.

Команда Вінченцо Італьяно блискавично стартувала у відповідальній грі зі швидкого голу, проте суперникам удалось після середини першого тайму переламати хід подій на власну користь.

У другій половині гри Інтер шукав можливості збільшити відрив за рахунком, однак натомість ледь не створив сам собі проблем у захисті провалами під час флангових передач суперників.

Лише дивом не міг відзначитись забитими м’ячами Лука Йович за підсумком своїх гольових моментів, і в підсумку через це його команда так і не змогла звести хоча б основний час до нічиєї.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Інтер у фіналі Кубка Італії-2022/23:

Фіорентина — Інтер 1:2

Голи: Гонсалес, 3 — Мартінес, 28, 37

Фіорентина: Терраччано — Додо (Терзич, 82), Міленкович, Куарта (Раньєрі, 70), Бірагі — Амрабат (Йович, 70), Кастровіллі (Мандрагора, 60) — Іконе (Соттіл, 60), Бонавентура, Гонсалес — Артур Кабрал.

Інтер: Ханданович — Дарміан, Ачербі, Бастоні (де Врей, 58) — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдіні, 83), Дімарко (Госенс, 68) — Мартінес (Корреа, 83), Джеко (Лукаку, 58).

Попередження: Куарта, Гонсалес — Бастоні.