Італія

Керманич міланського клуба прокоментував перемогу в турнірі.

Міланський Інтер напередодні переміг Фіорентину на Стадіо Олімпіко в Римі в рамках фінального матчу Кубка Італії.

Фіорентина — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий, тому що ми виграли кубок, який ми дуже хотіли, бо нам було потрібно ще раз підтвердити власну спроможність боротись за трофеї. Сьогодні ввечері ми були гарною командою, яка привертала до себе увагу.

Звісно, ми де в чому неправильно почали гру, але хлопці після пропущеного гола були в порядку й залишились у грі. А потім ми забили два голи, і Фіорентина була змушена відіграватись у другому таймі. Загалом, ми задоволені перебігом гри.

Лаутаро був у дуже хорошій формі сьогодні ввечері, як і решта його одноклубників. Усі наші гравці допомагали один одному в цьому фіналі, від чого особисто я дуже задоволений.

Ми завжди хочемо зіграти якнайкраще. Зараз перед нами спочатку будуть дві останні ігри в чемпіонаті, а потім фінал у Стамбулі для чудового завершення сезону", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти бергамаської Аталанти.