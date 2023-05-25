Італія

23-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Мілан зацікавлений у послугах нападника Ланса Лої Опенда, повідомляє Sempre Milan з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

23-річний нападник розглядається як посилення лінії атаки. Його трансфер оцінюється приблизно у 25 мільйонів євро.

Контракт Опенда з Лансом розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Лої провів 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 19 голів та 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан може безкоштовно підписати Ель Шаараві.