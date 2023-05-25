Турок має намір продовжити виступи в міланському клубі.
ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 15:18
Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу продовжить співпрацю з клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, нова угода буде діяти до 2027 року. Всі деталі узгоджені.
"Принципова угода є, я дуже радий продовжити тут свою кар'єру", — сказав гравець в коментарі для Sky.
Сторони завершили роботу над документами, тому про продовження угоди незабаром мають оголосити офіційно.
Цього сезону Хакан Чалханоглу провів 46 матчів, у яких він забив чотири голи і віддав шість результативних передач.