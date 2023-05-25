Італія

Турок має намір продовжити виступи в міланському клубі.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу продовжить співпрацю з клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода буде діяти до 2027 року. Всі деталі узгоджені.

"Принципова угода є, я дуже радий продовжити тут свою кар'єру", — сказав гравець в коментарі для Sky.

Сторони завершили роботу над документами, тому про продовження угоди незабаром мають оголосити офіційно.

Цього сезону Хакан Чалханоглу провів 46 матчів, у яких він забив чотири голи і віддав шість результативних передач.