Італія

Туринці можуть змінити головного тренера.

Ювентус допускає, що Массіміліано Аллегрі може покинути команду вже цього літа, тому роздумує над потенційною заміною.

Як повідомляє видання Goal, туринці розглядають кандидатури Ігора Тудора, Сержіу Консейсау та Тіаго Мотти.

Зазначимо, що наразі Ювентус знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці після 36 зіграних матчів. В активі туринців 59 балів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Марселя Ігор Тудор вирішив покинути Марсель.