Італія

Апеляційний суд Італії позбавив туринський клуб 10 очок.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував зняття десяти очок із туринського Ювентуса в італійській Серії А.

"Мені шкода всіх, починаючи з Аллегрі. Дізнатися про це за два тури до кінця — це якийсь жарт. Якби мені повідомили про це рішення перед матчами з Монцею чи Болоньею, то підхід був би іншим.

Чи спотворений цей сезон? Я думаю так, але я більше не хочу говорити про це. Мені шкода професіоналів, які працюють так само, як я, тому що вони розплачуються за помилки, допущені директорами та, можливо, клубом", — наводить слова Моурінью Football-Italia.

В оновленій турнірній таблиці Серії А Ювентус набрав 59 очок та посідає сьоме місце, а у Роми 60 балів та шоста позиція.

Раніше повідомлялося, що Моурінью вперше у кар'єрі не зміг виграти у шести матчах чемпіонату поспіль.