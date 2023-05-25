Француз не погодився на пропозицію туринського клубу.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 22:15
Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо відмовився продовжувати контракт з клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Француз збирається залишити Турин після завершення сезону 2022/2023 в статусі вільного агента. За ситуацією навколо Рабьо слідкує Манчестер Юнайтед. За інформацією джерела, головний тренер манкуніанців хотів бачити француза в складі своєї команди перед початком поточної кампанії.
У поточному сезоні Рабьо провів 30 ігор у Серії А та забив 8 м'ячів.