Італія

Туринці можуть пропустити євротурніри протягом декількох років.

УЄФА розглядає варіант з покаранням Ювентуса за фінансові махінації та випадок з організацією Суперліги.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, мова йде про відсторонення від участі в єврокубках на рік або навіть більше.

Нове керівництво клуба не поспішає налагоджувати контакт з президентом УЄФА Александром Чеферіном, що трохи дивує організацію.

Крім того, у Ювентуса був епізод з порушенням правил фінансового фейр-плею. Тоді італійський клуб заплатив 3,5 мільйони євро замість 19, які очікувалось спершу. Однак, в УЄФА підозрюють, що мирова угода, яку підписали сторони, засновувалась на фіктивних документах щодо фінансів Ювентуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус визначився з альтернативами Аллегрі.