Італія

Керманич Фіорентини отримав почесну нагороду.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно став найкращим в травні в елітному дивізіону чемпіонату Італії.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, спеціаліст отримає свою нагороду перед поєдинком проти Роми, що відбудеться завтра 27 травня.

Зазначимо, що в поточному місяці Фіорентина в Серії А програла Наполі (0:1), впоралась з Удінезе (2:0) та зіграла внічию — з Торіно (1:1) та Салернітаною (3:3).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно розглядається Тоттенгемом, як потенційний наставник.