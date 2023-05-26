Англія

Тренер "фіалок" може піти на підвищення.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно — кандидат на посаду наставника Тоттенгема, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, наставника "фіалок", які, до речі, дістались фіналу Ліги конференцій, розглядають на посаду коуча "шпор" після того, як виникли труднощі в переговорах із тренером Феєнорда Арне Слотом.

Італьяно очолює Фіорентину з 2021 року. А перед початком поточного сезону фахівець продовжив контракт з клубом.