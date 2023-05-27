Італія

64-річний фахівець залишить неаполітанський клуб.

Лучано Спаллетті не прийме новий контракт від Наполі, повідомляє Get Italian Football News з посиланням на Il Mattino.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий запропонувати тренерові новий контракт на два роки із зарплатою понад 4 мільйони євро на рік. Однак Спаллетті вже ухвалив остаточне рішення і залишить клуб. Про це вже знають футболісти.

Зазначається, що ключовою проблемою для Спаллетті є відносини з Де Лаурентісом, що погіршилися, і гроші цього не змінять. Переговорів щодо розірвання його контракту не буде, оскільки Лучано зробить перерву на один сезон.

Цього сезону Наполі під керівництвом Лучано вперше за 33 роки став чемпіоном Італії.