Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 27 травня 2023 року, 22:00.

У рамках 37 туру італійської Серії А Фіорентина на власному полі здобула вольову перемогу над Ромою.

Команда Жозе Моурінью не приховувала, що готується до прийдешнього фіналу Ліги Європи УЄФА, однак навіть у розбалансованому складі забила швидкий м’яч, після чого тримала гру під власним контролем.

Проте рішення віддати м’яч суперникам у другому таймі від "вовків" було занадто необачним, адже "лілії" отримали перевагу за всіма показниками, постійно загрожували чужим воротам і в підсумку влаштували гольовий шторм під фінальний свисток.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Рома в 37 турі італійської Серії А-2022/23:

Фіорентина — Рома 2:1

Голи: Йович, 85, Іконе, 88 — Ель Шаараві, 11.

Фіорентина: Черофоліні — Бірагі (Терзич, 46), Ігор, Куарта (Міленкович, 46), Венуті (Додо, 62) — Мандрагора, Дункан (Куаме, 76) — Сапонара (Кастровіллі, 62), Барак, Іконе — Йович.

Рома: Свілар — Льоренте, Смоллінг (Манчіні, 46), Бове — Залевські (Абрагам, 80), Тагірович, Вейналдум (Крістанте, 60), Міссорі — Ель Шаараві (Челік, 46), Сольбаккен (Ібаньєс, 71) — Белотті.

Попередження: Сапонара, Куарта, Венуті, Йович, Ігор — Міссорі, Сольбаккен, Свілар.