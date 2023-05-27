Італія

Команда Жозе Моуріньо втратила важливі очки у боротьбі за єврокубки.

Рома в матчі 37 туру італійської Серії А в гостях поступилася Фіорентині з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині, коли автором голу став Стефан Ель Шаараві. Однак потім на 85 хвилині Лука Йович зрівняв цифри на табло, а через три хвилини Жонатан Іконе вивів "фіалок" уперед.

Таким чином, команда Жозе Моуріньо втратила найважливіші очки у битві за єврокубкові місця.

Рома набрала 60 очок та залишилася на шостому місці, відстаючи від Аталанти на один бал та попереду Ювентуса на один пункт. При цьому обидві команди мають гру в запасі. У Фіорентини 53 очки та дев'ята позиція.

Фіорентина - Рома 2:1

Гол: Йович, 85, Іконе, 88 — Ель Шаараві, 11.

Фіорентина: Черофоліні — Бірагі (Терзич, 46), Ігор, Куарта (Міленкович, 46), Венуті (Додо, 62) — Мандрагора, Дункан (Куаме, 76) — Сапонара (Кастровіллі, 62), Барак, Іконе — Йович.

Рома: Свілар — Льоренте, Смоллінг (Манчіні, 46), Бове — Залевські (Абрагам, 80), Тагірович, Вейналдум (Крістанте, 60), Міссорі — Ель Шаараві (Челік, 46), Сольбаккен (Ібаньєс, 71) — Белотті.

Попередження: Сапонара, Куарта, Венуті, Йович, Ігор — Міссорі, Сольбаккен, Свілар.