Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 20 травня 2023 року, 19:00.

Аталанта у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Верону (3:1).

Перемогу команді Джан П'єро Гасперіні принесли забиті м'ячі у виконанні Дзаппакости, Пашалича та Гойлунда. У складі гостей єдиним результативним ударом відзначився Лазович.

Таким чином Аталанта набрала 61 очко та продовжує боротися за топ-4 Серії А, але шансів мало. У Лаціо з грою в запасі на четвертому місці 65 очок, а у Мілана 64 бали.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Верона у 36 турі італійської Серії А-2022/23:

Аталанта - Верона 3:1

Голи: Дзаппакоста 22, Пашалич 53, Гойлунд 62 — Лазович 11

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Джимсіті, Скальвіні, Дзаппакоста (Околі 56), Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Едерсон 77), Гойлунд (Деміраль 86), Муріель (Лукман 56).

Верона: Монтіпо, Чеккеріні (Коппола 79), Хієн, Кабаль, Ф. Терраччьяно (Верді 65), Тамез (Абільдгор 79), Сулемана, Депаолі, Лазович (Фараоні 58), Нгонг, Джурич (Гаїч 65).

Попередження: Коопмейнерс 24 — Хієн 28, Депаолі 36.