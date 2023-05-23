Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 22 травня 2023 року, 21:45.
Емполі — Ювентус, Getty Images
23 травня 2023, 07:22
Туринський Ювентус у матчі 36 туру італійської Серії А в гостях несподівано поступився Емполі (1:4).
Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Луперто, Пікколі та Капуто, який оформив дубль. У складі "старої синьйори" єдиним результативним ударом відзначився К'єза.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Ювентус в італійській Серії А-2022/23:
Емполі — Ювентус 4:1
Голи: Капуто, 18, 48, Луперто, 21, Пікколі, 90 — К'єза, 85
Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Грассі, Бандінеллі (Хаас, 68) — Акпа Акпро (Стоянович, 88), Фацціні (Хендерсон, 78), Камб'ягі (П'яца, 78) — Капуто (Пікколі, 88)
Ювентус: Щенсний — Гатті, Бремер, Алекс Сандро (Ругані, 63) — Барб'єрі (Паредес, 46), Міретті (К'єза, 46), Локателлі (Кін, 59), Рабіо, Костич — Мілік (Ді Марія, 59), Влахович
Попередження: Парізі, Бандінеллі — Рабіо, Паредес