Італія

Захисник туринського клубу прокоментував виступи команди.

Туринський Ювентус напередодні програв надважливу зустріч проти Мілана на власному полі в рамках 37 туру італійської Серії A.

Після завершення гри капітан "бьянконері" Леонардо Бонуччі прокоментував настрій усередині колективу на тлі чергової невдачі та розповів про власне майбутнє в клубі.

"Останні кілька сезонів не відповідали стандартам Юве. Цього року ми зіткнулись із труднощами, із якими ніколи раніше не стикались.

Я намагався зробити свій внесок якнайкраще, але в цьому клубі, якщо ви не досягаєте своєї мети, ви не можете бути задоволені. Зараз ми не маємо повноцінної картину того, що відбувається, ураховуючи події поза полем.

Улітку деякі гравці залишаться в клубі, а інші підуть. Але в нас є достатньо молоді, а також більш досвідчених футболістів.

Щодо мене, то я — капітан Ювентуса й у мене контракт до 2024 року, тому я буду тут до тих пір, поки клуб на мене розраховує.

Для мене це честь носити цю футболку та капітанську пов’язку. Жодних непорозумінь не існує — усе вирішує клуб", — заявив італійський виконавець.

У заключному турі туринський Ювентус гратиме проти фріульського Удінезе.