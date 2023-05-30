Італія

Туринський клуб визнав свою провину.

Ювентус не позбавлять очок за махінації із зарплатами гравців, повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, у суді пройшло слухання у справі про "маневри із зарплатами". Ювентус міг втратити 2-3 очки.

Проте туринський клуб визнав провину, внаслідок чого буде лише грошовий штраф.

Нагадаємо, раніше Ювентус було покарано позбавленням 10 очок за фітивний приріст капіталу.

За один тур до фінішу сезону Ювентус набрав 59 очок після 37 ігор та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Попереду Аталанта та Рома, у яких 61 та 60 балів відповідно.