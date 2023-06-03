Італія

Бергамаски оцінили свого форварда.

Нападник Аталанти Расмус Гойлунд провів хороший сезон у складі нової команди та зацікавив ряд інших клубів.

Як повідомляє видання Corriere della Serra, бергамаски оцінили свого футболіста у 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що підписала Расмуса Гойлунда Аталанта за 17,2 мільйона євро зі Штурму.

На рахунку данського нападника дев'ять голів та чотири гольові передачі в 33 матчах у складі "Богині" в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав перемовини щодо Гойлунда та Коло-Муані