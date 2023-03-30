Нападник може перебратись до мюнхенців.
Расмус Гойлунд, getty images
30 березня 2023, 20:28
Баварія вже довгий час шукає підсилення на позицію центрального нападника та готова зробити підписання влітку.
Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, мюнхенський клуб цікавиться форвардом Аталанти Расмусом Вінтером Голандом.
Зазначимо, що в цьому сезоні данський нападник провів 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 14 голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус може купити Гойлунда, якщо продасть Влаховича.