Німеччина

Нападник може перебратись до мюнхенців.

Баварія вже довгий час шукає підсилення на позицію центрального нападника та готова зробити підписання влітку.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, мюнхенський клуб цікавиться форвардом Аталанти Расмусом Вінтером Голандом.

Зазначимо, що в цьому сезоні данський нападник провів 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 14 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус може купити Гойлунда, якщо продасть Влаховича.