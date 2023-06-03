Голкіпер, скоріш за все, залишиться у складі італійців.
Майк Меньян, getty images
03 червня 2023, 11:49
Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, але не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, італійський клуб хоче підписати нову угоду з голкіпером Майком Меньяном.
Стверджується, що контракт буде розрахований до літа 2028 року, а зарплата складе чотири мільйони євро на рік.
Зазначимо, що в цьому сезоні Меньян провів 28 матчів на клубному рівні, з яких десять відстояв на нуль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче зберегти ще на один сезон резервного воротаря.