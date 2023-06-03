Італія

Голкіпер, скоріш за все, залишиться у складі італійців.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, але не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, італійський клуб хоче підписати нову угоду з голкіпером Майком Меньяном.

Стверджується, що контракт буде розрахований до літа 2028 року, а зарплата складе чотири мільйони євро на рік.

Зазначимо, що в цьому сезоні Меньян провів 28 матчів на клубному рівні, з яких десять відстояв на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче зберегти ще на один сезон резервного воротаря.