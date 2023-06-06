Італія

Італійський клуб очікують зміни.

Паоло Мальдіні та Рік Массара, getty images

Паоло Мальдіні та Рік Массара, getty images

Мілан за підсумками поточного сезону фінішував четвертим в чемпіонаті Італії та дістався півфіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє журналіст Даніелє Лонго, Паоло Мальдіні та Рік Массара вирішили залишити Мілан. Втім, Ніколо Скіра стверджує, що обох було звільнено.

Це відбулось після зустрічі з Джеррі Кардіналі. Він хоче брати більше участі в формуванні складу та трансферній політиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан бачить в Арнаутовичі потенційну заміну для Ібрагімовича.