Римляни хочуть підписати нападника.
Альваро Мората, getty images
08 червня 2023, 20:57
Рома розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, римляни зацікавлені у підписанні нападника Атлетіко Альваро Моратою.
Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив п'ятнадцять голів та зробив три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Морати зустрінеться з Атлетіко щодо контракту форварда. Поточна угода діє до літа 2024 року.