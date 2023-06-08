Італія

Римляни хочуть підписати нападника.

Рома розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, римляни зацікавлені у підписанні нападника Атлетіко Альваро Моратою.

Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив п'ятнадцять голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Морати зустрінеться з Атлетіко щодо контракту форварда. Поточна угода діє до літа 2024 року.