Іспанія

"Матрацники" не зможуть розраховувати на іспанського голеодора.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората вибув до кінця сезону через травму, повідомляє Marca.

30-річний іспанець травмував шию в результаті зіткнення з захисником Осасуни Давидом Гарсією. Нагадаємо, що цей поєдинок закінчився впевненою перемогою "матрацників" з рахунком 3:0.



Після гри нападник був доставлений до лікарні, де у нього виявили розтягнення зв'язок.

До завершення сезону Атлетіко належить зіграти три матчі: проти Еспаньйола (на виїзді), Реала Сосьєдад (вдома) та Вільярреала (на виїзді). Наразі "матрацники" випереджають Реал в боротьбі за друге місце на одне очко.

Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив 15 голів та зробив три результативні передачі.

До речі, Мілан може спробувати підписати Морату цього літа.