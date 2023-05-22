"Матрацники" не зможуть розраховувати на іспанського голеодора.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 12:59
Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората вибув до кінця сезону через травму, повідомляє Marca.
30-річний іспанець травмував шию в результаті зіткнення з захисником Осасуни Давидом Гарсією. Нагадаємо, що цей поєдинок закінчився впевненою перемогою "матрацників" з рахунком 3:0.
Після гри нападник був доставлений до лікарні, де у нього виявили розтягнення зв'язок.
До завершення сезону Атлетіко належить зіграти три матчі: проти Еспаньйола (на виїзді), Реала Сосьєдад (вдома) та Вільярреала (на виїзді). Наразі "матрацники" випереджають Реал в боротьбі за друге місце на одне очко.
Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив 15 голів та зробив три результативні передачі.
До речі, Мілан може спробувати підписати Морату цього літа.