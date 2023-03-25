Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Новий капітан збірної Іспанії прокоментував свою роль у колективі.

Збірна Іспанії готується до старту кваліфікації чемпіонату Європи-2024 домашнім матчем проти Норвегії в рамках групи A.

Одним із кадрових рішень нового головного тренера "Фурії Роха" Луїса де ла Фуенте напередодні звітного протистояння було надання нападнику Альваро Мораті статусу капітана команди.

Новопризначений гравець на прес-конференції перед грою прокоментував рішення головного тренера.

"Капітанська пов’язка для мене є джерелом гордості. Я дуже радий, що мені довірили виконувати ці обов’язки, і сподіваюсь, що буду добре це робити в вже від першої гри. Нам потрібно зробити все належне для того, щоб виграти в Норвегії.

Я перебуваю в складі команди для того, щоб допомогти молодшим від мене гравцям. У мене перед очима стоять такі великі приклади капітанів, як Коке, К’єлліні та Бонуччі. Це — величні гравці.

Але для мене це призначення мало що змінює. Я просто став трохи більше спілкуватись із тренером та командою. У нашому складі є багато гравців, які можуть бути капітанами", — заявив іспанський виконавець.

Матч Іспанія — Норвегія відбудеться 25 березня, о 21:45.