Італія

Італійській клуб не зважатиме на травму коліна в гравця.

Італійський нападник Джналука Скамакка навряд чи залишить гарні враження про свій перший у професійній кар’єрі сезон у реаліях англійського футболу, адже в складі лондонського Вест Гема отримав дві складні травми коліна, через що в підсумку був змушений погодитись на операцію.

Загальний термін відсутності 24-річного виконавця в роботі з командою склав майже 140 днів, проте за решту часу футбольного року він відіграв 27 матчів, забивши вісім голів.

У тому числі, допомогли "залізним" його три м’ячі в семи матчах непереможних виступів у Лізі конференцій УЄФА, які привели команду Девіда Моєса до здобуття трофею.

Однак майбутнє Скамакки після відновлення від операції залишається невизначеним.

Вест Гем сплатив за італійця 36 млн євро минулого року, проте наразі невпевнений у його подальшій приналежності проєкту.

Саме тому активізувались чимало клубів, переважно — із Італії, які висловлюють бажання дати гравцю шанс повернутись до великої гри.

Зокрема, як повідомляє місцева преса, Рома хотіла б бачити нападника в якості орендованого гравця.

Однак для цього "вовкам" потрібно виграти конкуренцію в Мілана, Інтера та Салернітани.