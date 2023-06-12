Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Ракува — про виклик в першу команду країни.

Півзахисник Ракува і збірної України Владислав Кочергін прокоментував виклик до національної збірної.

"Я завжди хочу поїхати до збірної. Це велика честь представляти свою державу на міжнародній арені. Тому завжди працюю над тим, щоб потрапити до збірної і дякую головному тренеру, що звернув на мене увагу та викликав. Зараз я готовий на 100% і з першого дня намагаюсь показати, що розумію вимоги головного тренера та готовий грати у збірній.

Робота з Ребровим? Мені подобається, бо одразу відчуваєш високий рівень тренерського штабу. З першої теорії було зрозуміло, що всі ставляться серйозно до кожної гри та тренування", — сказав Кочергін в коментарі ВЗБІРНА.

На товариський матч проти Німеччини Сергій Ребров не включив Кочергіна до заявки.

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