Італія

Клуб визначився із заміною Лучано Спаллетті.

Руді Гарсія став новим головним тренером Наполі, повідомив офіційний сайт італійської команди.

59-річний фахівець уклав угоду з Наполі, проте тривалість контракту наразі залишається невідомою.

Руді Гарсія замінить Лучано Спаллетті, який вирішив залишити неаполітанський клуб за власним бажанням після того, як виграв Скудетто.

Нагадаємо, що останнім клубом французького фахівця був Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Крім того, Гарсія тренував Ліон, Марсель, Рому та Лілль, з яким у сезоні-2010/11 виграв чемпіонат та Кубок Франції.