Італія

Клуб готується відпускати футболістів.

Згідно з повідомленнями, Ювентус наполегливо працює над своїми вихідними трансферами і сподівається заробити щонайменше 80 мільйонів євро від продажу гравців цього літа.

"Бьянконері" перебувають на ранніх стадіях після ери Андреа Аньєллі, і їм потрібно зміцнити своє делікатне фінансове становище, яке погіршилося через те, що вони не змогли пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів після вилучення 10 очок наприкінці сезону.

Ювентус уже завершив один продаж цього літа, Деяна Кулушевські в Тоттенгем, заробивши близько 30 мільйонів євро, що є хорошою відправною точкою для команди.

La Gazzetta dello Sport розповідає, як Ювентус готовий вітати Вестона Маккенні та Деніса Закарію з їхніх орендних угод у Прем’єр-лізі, двох гравців, які не є частиною проекту в Турині.

Очікується отримати від пари щонайменше 40-50 мільйонів євро доходу, причому Галатасарай уже позначив інтерес до американця.

З Артуром Мело все складніше. Перебування бразильця в оренді в Ліверпулі було ускладнене серйозною травмою, тому важко знайти покупця за необхідну ціну — близько 32-33 мільйонів євро.