Туринці хочуть зберегти півзахисника.
Адрієн Рабьо, getty images
20 червня 2023, 12:31
На Ювентус очікує непросте трансферне вікно, тому італійський клуб намагається зберегти тих футболістів, що є.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, туринці намагаються підписати нову угоду з Адрієном Рабьо.
Фінансово Ювентус не може конкурувати з англійськими клубами, які хочуть підписати півзахисника на правах вільного агента, проте буде боротись до кінця.
У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів 48 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус запланував зустріч із матір'ю Рабьо, щоб обговорити новий контракт.