На Ювентус очікує непросте трансферне вікно, тому італійський клуб намагається зберегти тих футболістів, що є.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, туринці намагаються підписати нову угоду з Адрієном Рабьо.

Фінансово Ювентус не може конкурувати з англійськими клубами, які хочуть підписати півзахисника на правах вільного агента, проте буде боротись до кінця.

У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів 48 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус запланував зустріч із матір'ю Рабьо, щоб обговорити новий контракт.