Італія

Туринці хочуть зберегти півзахисника.

На Ювентус очікує непросте трансферне вікно, тому італійський клуб намагається зберегти тих футболістів, що є.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, туринці намагаються підписати нову угоду з Адрієном Рабьо.

Фінансово Ювентус не може конкурувати з англійськими клубами, які хочуть підписати півзахисника на правах вільного агента, проте буде боротись до кінця.

У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів 48 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус запланував зустріч із матір'ю Рабьо, щоб обговорити новий контракт.