Воротар влітку має можливість переїхати до Мілану.
Гульєльмо Вікаріо - Getty Images
20 червня 2023, 19:37
Президент Емполі Фабріціо Корсі розповідає, що "великий клуб Серії А" може купити їхнього воротаря, тому вони розглядають варіант із трансфером Гульєльмо Вікаріо.
Вважається, що Інтер зв'язався з Корсі, щоб отримати інформацію про гравця збірної Італії. Декілька джерел в Італії стверджували, що Вікаріо є основною трансферною ціллю "нерадзуррі", якщо вони продадуть Андре Онану в Челсі або Манчестер Юнайтед.
"Сині", схоже, попереду в боротьбі за Онану, і вже зустрілися з директором Інтера П'єро Аусіліо, щоб обговорити повернення Ромелу Лукаку на Джузеппе Меацца в сезоні-2023-24.
"Є кілька клубів, зацікавлених (у Вікаріо), пара з-за кордону, і з одним перемовини просунулися вже надалі", – сказав Корсі у вівторок у Lady Radio, цитує Calciomercato.com.
Інтер і Емполі уклали кілька угод за попередні два сезони. Андреа Пінамонті приєднався до тосканців на правах оренди в 2021-22 роках, а влітку 2022 року його повторив Мартін Сатріано.
"Ми пишаємося тим, що важливі клуби націлилися на Гульєльмо", — продовжив Корсі.
"Він особлива людина, не тільки як футболіст. Він повернувся з національної збірної і відвідав мене, щоб подарувати мені футболку Італії. Він має зрілість 50-річної людини".
Минулого літа Онана перейшов у Інтер на правах вільного трансферу з Аякса та зіграв 19 сухих матчів у 41 поєдинку в сезоні-2022-23. Пеп Гвардіола похвалив його до та після фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером 10 червня.