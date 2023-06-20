Італія

Воротар влітку має можливість переїхати до Мілану.

Президент Емполі Фабріціо Корсі розповідає, що "великий клуб Серії А" може купити їхнього воротаря, тому вони розглядають варіант із трансфером Гульєльмо Вікаріо.

Вважається, що Інтер зв'язався з Корсі, щоб отримати інформацію про гравця збірної Італії. Декілька джерел в Італії стверджували, що Вікаріо є основною трансферною ціллю "нерадзуррі", якщо вони продадуть Андре Онану в Челсі або Манчестер Юнайтед.

"Сині", схоже, попереду в боротьбі за Онану, і вже зустрілися з директором Інтера П'єро Аусіліо, щоб обговорити повернення Ромелу Лукаку на Джузеппе Меацца в сезоні-2023-24.

"Є кілька клубів, зацікавлених (у Вікаріо), пара з-за кордону, і з одним перемовини просунулися вже надалі", – сказав Корсі у вівторок у Lady Radio, цитує Calciomercato.com.

Інтер і Емполі уклали кілька угод за попередні два сезони. Андреа Пінамонті приєднався до тосканців на правах оренди в 2021-22 роках, а влітку 2022 року його повторив Мартін Сатріано.

"Ми пишаємося тим, що важливі клуби націлилися на Гульєльмо", — продовжив Корсі.

"Він особлива людина, не тільки як футболіст. Він повернувся з національної збірної і відвідав мене, щоб подарувати мені футболку Італії. Він має зрілість 50-річної людини".

Минулого літа Онана перейшов у Інтер на правах вільного трансферу з Аякса та зіграв 19 сухих матчів у 41 поєдинку в сезоні-2022-23. Пеп Гвардіола похвалив його до та після фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером 10 червня.