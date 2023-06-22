Італія

Останні пів року футболіст провів у Австрії.

Датський воротар Андреас Юнгдаль став частиною проєкту італійського Мілана ще в 2019 році, коли поповнив склад молодіжної команди "россонері" трансфером із Вайле.

Однак із тих пір 21-річний виконавець ще жодного разу не зіграв у рамці воріт основної команди, тоді як друга частина цього сезону для нього проходила в оренді в австрійському Альтасі.

За шість матчів у новому клубі футболіст пропустив 10 голів та одного разу відстояв "на нуль", після чого повернувся назад до Італії.

Однак за спиною в Майка Меньяна молодому Юнгдалю робити нічого — так вирішили боси міланського клубу та підготували для свого гравця чергову поїздку — у Іспанію до Хетафе, проте вже на повноцінній основі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони наразі завершують перемовини щодо трансферу та контракту строком до 2026 року.