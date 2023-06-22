Італія

Лондонський клуб усе-ніяк не може залучити нового голкіпера.

Лондонський Тоттенгем за ходом другої половини сезону залишився без основного воротаря через падіння ігрових кондицій на тлі травми коліна в Уго Льоріса, тож тепер прагне якнайшвидше знайти собі нового голкіпера перед стартом чергового сезону.

У цих пошуках "шпори" дійшли до італійської Серії A, де їх зацікавив голкіпер Емполі Гульєльмо Вікаріо.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, напередодні Тоттенгем нарешті оформив свою пропозицію на адресу "адзуррі" в розмірі 20 млн євро, а також підготував контракт для власне 26-річного воротаря.

Угода строком до 2028 року передбачатиме зарплатню футболіста на рівні 2,5 млн євро на рік.

Наразі Емполі взяв павзу на роздуми щодо варіанту продажу свого основного виконавця, який у цьому сезоні відіграв 32 матчі, пропустивши 41 гол та сім разів відстоявши "на нуль".