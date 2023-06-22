Італія

Півзахисник Арсеналу може перебратись в Серію А.

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля цьогорічним літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, туринський клуб зацікавився півзахисником Арсеналу Томасом Парті.

Стверджується, що ніяких конкретних дій Ювентус ще не робив, адже очікує, як вирішиться доля півзахисника Адрієна Рабьо.

Цього сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки клуби Саудівської Аравії готові заплатити Арсеналу за Томаса Парті.