Італія

"Червоні дияволи" хочуть посилитись ключовим воротарем "нерадзуррі".

У літнє трансферне вікно Манчестер Юнайтед працює над посиленням позиції голкіпера через можливий відхід Давіда Де Хеа, рішення за новим контрактом якого досі не прийнято.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, футбольний агент Альберт Ботінес, який представляє інтереси 27-річного камерунця, сьогодні, 23 червня, провів зустріч із представниками Манчестер Юнайтед, щоб обговорити можливий переїзд його клієнта на Олд Траффорд.

За інформацією джерела, Інтер не збирається відпускати Онана менш ніж за 50 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Раніше повідомлялося, що саме Манчестер Юнайтед є фаворитом у боротьбі за ключового голкіпера "нерадзуррі", в якому також зацікавлений лондонський Челсі.