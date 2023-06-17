Англія

Голкіпер все ще може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед після неоднозначного сезону у виконанні Давіда Де Хеа та труднощів з подовженням контракту розглядає інші кандидатури.

Як повідомляє видання Evening Standard, Манчестер Юнайтед — фаворит в боротьбі за підписання голкіпера Інтера Андре Онана.

Також стверджується, що Челсі більше не претендує на футболіста.

У цьому сезоні Андре зіграв 41 матч, пропустивши 36 голів та провівши 19 зустрічей "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі запропонує Інтеру обміняти Менді на Онана на тлі невдачі з аналогічним варіантом із Кепою.