Італія

Нападник може перебратись в Серію А.

Лаціо розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, римляни зацікавлені у підписанні вінгера Вілфріда Заха.

Його контракт з Крістал Пелес добігає кінця, тому він може перейти в Лаціо на безплатній основі.

Зазначимо, що цього сезону Заха провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив сім м'ячів і віддав три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Заха готовий відмовитись від гри з Роналду в одній команді заради ПСЖ.