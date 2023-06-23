Нападник може перебратись в Серію А.
Вілфрід Заха, getty images
23 червня 2023, 18:24
Лаціо розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, римляни зацікавлені у підписанні вінгера Вілфріда Заха.
Його контракт з Крістал Пелес добігає кінця, тому він може перейти в Лаціо на безплатній основі.
Зазначимо, що цього сезону Заха провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив сім м'ячів і віддав три асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Заха готовий відмовитись від гри з Роналду в одній команді заради ПСЖ.