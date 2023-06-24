Італія

Команда потребує нового нападника.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки команди цьогорічним трансферним вікном.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, столичний клуб знайшов альтернативи Маркусу Тюраму, з яким не вдалось домовитись про контракт.

Стверджується, що мова йде про нападника Атлетіка Альваро Морату та форварда Вест Гема Джанлуку Скамакку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан розглядає варіант із покупкою Лукаку.