Італія

Головний тренер команди дав згоду на трансфер.

Півзахисник АЗ Тіджані Рейндерс зацікавив Мілан, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, головний тренер Мілана Стефано Піолі дав згоду на трансфер Рейндерса, проте офіційних пропозицій щодо його трансферу італійський клуб на цей момент не робив.

АЗ хоче одержати за півзахисника 18 мільйонів євро.

В минулому сезоні Рейндерс провів 54 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Мілан розглядає варіант із покупкою Лукаку.