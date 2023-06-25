Італія

Італієць висловився про свого тренера.

Нападник Роми Андреа Белотті підбив підсумки першого сезону в римській команді.

"Моурінью — тренер-переможець. Він змушує зрозуміти важливість перемоги й вчить завжди хотіти вигравати матч за матчем. А ще має сильну емпатію до хлопців. Ті обійми від тренера на Олімпіко, коли мене замінили під час матчу з Інтером, це одна з тих речей, які я завжди пам'ятатиму.

Коли ти думаєш, що викладаєшся на 100%, Моурінью здатний вичавити з тебе 130%, він здатний вивести тебе за межі твоїх можливостей", - розповів італієць.

У минулому сезоні форвард забив 4 голи в 46 матчах.