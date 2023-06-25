Украина: Вторая лига

Дмитро Костюк озвучив деталі призначення Максимова.

Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк розповів про найгучніше призначення літа 2023 року в Другій лізі та очікування, які відкриваються у зв’язку з призначенням Юрія Максимова головним тренером.

"Насправді ще 27 травня ми спілкувалися з паном Юрієм як зі спортивним директором Полісся, обговорювали можливість запрошення низки гравців житомирян у ПФК Звягель.

Він правий, дійсно, на той час про такий поворот у наших долях не йшлося: Звягель під керівництвом попереднього головного тренера Руслана Скидана боровся за медалі Другої ліги, сам Юрій Максимов активно входив у курс справ у Поліссі. Проте в кінці тієї бесіди прозвучала від Юрія Вільйовича фраза: "Можливо, я сам до вас перейду". Так і вийшло, як бачите.

У чому його мотивація? Наша – в співпраці з досвідченим фахівцем і отриманні якісних футболістів. Ми завжди вели трансферну роботу за двома напрямками: підписували гравців на постійній основі, проте й не уникали оренди. Наприклад, минулого сезону плідно співпрацювали з Вересом: із чотирьох гравців, яких ми орендували в рівнян, один ще навесні підписав з нами повноправний контракт, інший має шанс це зробити зараз, за підсумками зборів. Тому ми ще з весни спілкувалися з Поліссям, адже розуміли, що після підвищення в класі не всі їхні гравці перейдуть з командою в УПЛ.

Щодо Юрія Максимова, можливо, посада спортивного директора – не те, чим він сам мав бажання займатися. Його стихія – тренерська робота. Вдячний Геннадію Буткевичу, який пішов нам назустріч і посприяв переходу Максимова до нас", — цитує функціонера сайт ПФЛ.

Наступного сезону Звягель продовжуватиме виступати у Другій лізі України, де за підсумками минулої кампанії посів п'яте місце.