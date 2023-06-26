Італія

Півзахисник перебереться в Серію А.

Мілан завершує трансфер Рубена Лофтуса-Чіка з Челсі, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що англійський півзахисник обійдеться італійському клубу у 16 мільйонів євро відразу та чотири у вигляді бонусів.

Обговорюються останні деталі, а після цього буде офіційне оголошення.

Контракт Рубена із Челсі розрахований до літа 2024 року. У сезоні-2022/23 Лофтус-Чік провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче підписати Амрабата як заміну Тоналі.