Клуб буде шукати поляку новий клуб.
Пйотр Зелінські, getty images
30 червня 2023, 00:12
Наполі так і не зміг домовитись про підписання нового контракту з одним з лідерів команди — півзахисником Пйотром Зелінські.
Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, дивлячись на це, Наполі вирішив продати польського футболіста цього літа.
Контракт з Пйотром Зелінські завершується вже наступного літа, тому неаполітанці хочуть заробити на його продажі.
Зазначимо, що минулого сезону Зелінські оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі зробив пропозицію щодо таланта Фенербахче Кадіоглу.