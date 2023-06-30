Італія

Клуб буде шукати поляку новий клуб.

Наполі так і не зміг домовитись про підписання нового контракту з одним з лідерів команди — півзахисником Пйотром Зелінські.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, дивлячись на це, Наполі вирішив продати польського футболіста цього літа.

Контракт з Пйотром Зелінські завершується вже наступного літа, тому неаполітанці хочуть заробити на його продажі.

Зазначимо, що минулого сезону Зелінські оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі зробив пропозицію щодо таланта Фенербахче Кадіоглу.