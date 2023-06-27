Італія

Півзахисник Герту може перебратись в Серію А.

Наполі розглядає різноманітні варіанти посилення складу у цьогорічне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, неаполітанці націлились на півзахисника берлінської Герти Люку Тусара.

Зазначимо, що німецький клуб свого часу купляв гравця за 20 мільйонів євро, проте навряд чи зможе відбити гроші, зважаючи на виліт у другий дивізіон.

Тусар в минулому сезоні відіграв 34 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі зробив пропозицію щодо таланта Фенербахче Кадіоглу.