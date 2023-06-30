Італія

Колумбієць попрощався з туринським клубом.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Хуан Куадрадо залишає клуб.

Сьогодні, 30 червня, у футболіста закінчується контракт з клубом, нову угоду футболістові не запропонували.

Куадрадо піде з Ювентуса на правах вільного агента. Поки футболіст не визначився щодо свого майбутнього.

Раніше повідомлялось, що досвідчений колумбієць має безліч пропозицій від інших, і він збирається обрати найкращий для себе варіант.

Минулого сезону Хуан Куадрадо провів за Ювентус 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Хуан виступав за "зебр" протягом 8 років. Він провів 314 матчів, забив 26 голів та віддав 59 результативних передач та завоював 11 трофеїв.