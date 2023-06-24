Нападник перейде в стані італійського гранда.
Маркус Тюрам, фото getty images
24 червня 2023, 00:35
Інтер веде роботу над посиленням атакувальної ланки команди в цьогорічне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, італійський гранд домовився з Маркусом Тюрамом про контракт.
Поки що угода лише усна, проте Інтер готує всі необхідні папери. Француз буде отримувати 6-6,5 євро на сезон плюс бонуси.
Стверджується, що він відмовив Мілану, Лейпцигу та Парі Сен-Жермен.
У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.