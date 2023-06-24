Італія

Нападник перейде в стані італійського гранда.

Інтер веде роботу над посиленням атакувальної ланки команди в цьогорічне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, італійський гранд домовився з Маркусом Тюрамом про контракт.

Поки що угода лише усна, проте Інтер готує всі необхідні папери. Француз буде отримувати 6-6,5 євро на сезон плюс бонуси.

Стверджується, що він відмовив Мілану, Лейпцигу та Парі Сен-Жермен.

У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.