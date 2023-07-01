Італія

Пабло Марі тепер повноправний гравець представника Серії А.

Монца продовжує працювати над суттєвим посиленням складу, здебільшого підписуючи гравців, що буди орендовані минулого літа.

Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, представник Серії А викупив контракт іспанського захисника Пабло Марі.

29-річний футболіст в минулому сезоні провів 31 поєдинок, відзначившись голом.

Фінансові деталі угоди не повідомляються, проте Transfermarkt стверджує, що Монца заплатила за гравця 4,9 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монца — лише третя команда в історії Серії A з 50+ очками в дебютному сезоні