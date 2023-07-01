Пабло Марі тепер повноправний гравець представника Серії А.
Пабло Марі, getty images
01 липня 2023, 13:48
Монца продовжує працювати над суттєвим посиленням складу, здебільшого підписуючи гравців, що буди орендовані минулого літа.
Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, представник Серії А викупив контракт іспанського захисника Пабло Марі.
29-річний футболіст в минулому сезоні провів 31 поєдинок, відзначившись голом.
Фінансові деталі угоди не повідомляються, проте Transfermarkt стверджує, що Монца заплатила за гравця 4,9 мільйона євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монца — лише третя команда в історії Серії A з 50+ очками в дебютному сезоні