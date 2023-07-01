Італія

Коуч очолить черговий клуб в Італії.

Верона офіційно призначила своїм новим тренером Марко Бароні.

Тренер підписав контракт до червня 2024 року з можливістю продовження на другий сезон.

59-річний наставник був у Лечче з літа 2021 року, він вивів їх на перше місце в турнірній таблиці Серії B і автоматично підвищив у класі, а потім забезпечив їм збереження прописки.

До цього серед інших його клубів були Реджина, Кремонезе, Фрозіноне, Беневенто, Новара, Пескара, Віртус Ланчано, Сієна, Анкона та молодіжна команда Ювентуса до 19 років. Це буде його повернення до Верони, оскільки він починав там як помічник менеджера Альберто Малезані в кампанії-2002-03 та раніше виступав у клубі в якості гравця.