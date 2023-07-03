Італія

Єспер планує змінити клуб.

Згідно з повідомленнями німецького видання Bild, Мілан є одним із клубів, який особливо зацікавлений у підписанні вінгера Єспера Ліндстрьома з Айнтрахта цього літа.

Після повернення Браїма Діаса до Реалу на фініші сезону-2022-23 "россонері" потребують підсилення на правому фланзі.

Ліндстрьом вразив протягом сезону. У віці 23 років він забив дев’ять голів і зробив чотири результативні передачі після нагороди "Новачок року" минулого сезону.

Кажуть, що Мілан і Ньюкасл є двома сторонами, які мають найбільший інтерес, але, як повідомляється, Айнтрахт встановив ціну в 30-40 мільйонів євро, що може налякати потенційних покупців.