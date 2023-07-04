Італія

Турецький захисник може змінити клуб.

Інтер розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд націлився на захисника Аталанти Меріха Демірала, який є одним з пріоритетів в ланку оборони.

Стверджується, що таке рішення в клубі прийняли після невдачі з підписанням Сесара Аспілікуети, який погодився перейти в Атлетіко.

Контракт Демірала з Аталантою розрахований до літа 2026 року. У сезоні-2022/23 турок провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер запропонував Челсі зустрічі щодо Лукаку.