Італія

ВІнгер перебереться в Серію А.

Мілан продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб наближається до завершення угоди щодо Крістіана Пулішича.

Трансфер футболіста буде коштувати Мілану 22 мільйони євро. Структура виплати ще оговорюється.

У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пулішич не хоче переходити в Ліон.